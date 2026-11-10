Ulf Kristersson skriver i sociala medier att han sonderar för en borgerlig mittenregering. Det får hård kritik av S-topparna Anders Ygeman och Tobias Baudin.

Det skulle bli en ytterkantsregering snarare än en mittenregering, säger Ygeman till Aftonbladet.

– Sverigedemokraterna skulle ha inflytande i varje enskild proposition som läggs fram.

Baudin instämmer – det skulle bli en ”Tidö 2”-regering där Jimmie Åkesson varit tydlig med att budgeten skulle förhandlas ihop med SD, säger han.

S-partisekreteraren tillägger att det är positivt att regeringsförhandlingarna nu går framåt och att mer och mer sakpolitik diskuteras.