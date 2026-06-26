S vill granska Kristersson: ”Har satt tilltron på spel”

Statsministern måste tillsätta en extern, oberoende granskning av hur han skött sitt ämbete med hänsyn till jävsreglerna. Det kräver Socialdemokraterna, skriver partisekreterare Tobias Baudin på Aftonbladets debattsida.

Baudin lyfter flera tveksamheter runt Kristersson, bland annat avslöjandena om hur han och hustrun Birgitta Ed låtit människor arbeta på Eds herrgård i utbyte mot nätverk och kontakter.

”Ulf Kristersson har nu satt tilltron till statsministerämbetet på spel och måste agera för att återbygga förtroendet”, skriver Baudin, som också kräver att utredningen är klar före valdagen.