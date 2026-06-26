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Tobias Baudin.
Valet 2026Statsministerfruns stiftelse

S vill granska Kristersson: ”Har satt tilltron på spel”

Av Anders Hovne
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Statsministern måste tillsätta en extern, oberoende granskning av hur han skött sitt ämbete med hänsyn till jävsreglerna. Det kräver Socialdemokraterna, skriver partisekreterare Tobias Baudin på Aftonbladets debattsida.

Baudin lyfter flera tveksamheter runt Kristersson, bland annat avslöjandena om hur han och hustrun Birgitta Ed låtit människor arbeta på Eds herrgård i utbyte mot nätverk och kontakter.

”Ulf Kristersson har nu satt tilltron till statsministerämbetet på spel och måste agera för att återbygga förtroendet”, skriver Baudin, som också kräver att utredningen är klar före valdagen.

Granskningen av Fållöknastiftelsen — det gäller saken

  • Volontärer arbetade gratis på statsministerhustrun Birgitta Eds retreatgård Fållökna, medan Ed själv fick arvode på 22 000 kronor i månaden.
  • Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet. Två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte frågor om jävsregler och vänskapskorruption.
  • Experter och oppositionen riktade skarp kritik mot upplägget, och flera juridiska experter menade att det kunde skada förtroendet för statsministern.
  • En reporter kunde utan bakgrundskontroll bli volontär och vistas nära statsministerparet, vilket ledde till hård kritik mot säkerhetsrutinerna kring Ulf Kristersson.
  • Ulf Kristersson har uppgett att han inte är involverad i stiftelsen, men har hjälpt till på gården.
Baudin: Välkomna en oberoende granskning, Kristersson
debatt · Aftonbladet

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Valet 2026Statsministerfruns stiftelseBirgitta EdTobias BaudinUlf KristerssonSocialdemokraternaPolitik