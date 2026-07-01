S vill se mindre klasser och daglig läsning på lågstadiet
Socialdemokraterna går till val på en ”småskolereform” som bland annat innebär mindre klasser på lågstadiet. Högst tolv elever per lärare är partiets mål. För att det ska nås vill S anställa 3 000 fler lärare.
Ett annat mål med reformen är att alla tioåringar ska kunna läsa när de lämnar lågstadiet. Det ska uppnås genom att daglig läsning ska vara inskrivet i kursplanen. Dessutom ska intensivsvenska införas för språksvaga elever.
– Färdigheter i svenska språket är avgörande för att få en bra och lärorik skolgång, säger Anders Ygeman, utbildningspolitisk talesperson (S).
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Förstatligandet av skolan • Kontext
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