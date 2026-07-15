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Niclas Kvarnström, nationell säkerhetsrådgivare. (Magnus Lejhall / TT)
Turerna kring säkerhetsrådgivarna

Säkerhetsrådgivaren glömde anteckningar på Natomötet

Av Emma Hedlin
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Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niclas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med Natomötet i Turkiets huvudstad Ankara förra veckan. Det rapporterar DN.

Regeringskansliet bekräftar tidningens uppgifter. De skriver i ett mejl att anteckningsboken lämnades kvar i en av Natos möteslokaler och att Kvarnström bedömt att den ”inte innehåller några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter”.

Regeringskansliet har inte återkommit med vad anteckningsboken innehöll, vem som hittade den eller vilka som har haft tillgång till den. Det är även oklart om den innehöll hemliga uppgifter.

Det är inte första gången det stormar kring regeringens säkerhetsrådgivare. Henrik Landerholm lämnade 2025 efter att polisen börjat utreda honom för vårdslöshet med hemlig uppgift. Därefter avgick hans ersättare Tobias Thyberg efter bara tolv timmar.

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