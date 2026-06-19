Samtalen mellan Iran och USA i Schweiz ställs in

Samtalen mellan USA och Iran som skulle hållas under fredagen ställs in. Det uppger det schweiziska utrikesministeriet, enligt Reuters.

Tidigare har Vita huset meddelat att den amerikanske vicepresidenten JD Vance skjuter upp sin resa.

”Logistiken kring dessa förhandlingar har aldrig varit enkel eller förutsägbar”, skriver man i ett uttalande.

Samtalen skulle vara nästa steg i fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Länder har 60 dagar på sig att nå fram till en överenskommelse för bland annat kärnvapen, för att kunna skriva ett permanent fredsavtal, skriver Bloomberg.