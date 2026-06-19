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JD Vance. (Manuel Balce Ceneta /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Samtalen mellan Iran och USA i Schweiz ställs in

Av Hannah Gustafsson
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Samtalen mellan USA och Iran som skulle hållas under fredagen ställs in. Det uppger det schweiziska utrikesministeriet, enligt Reuters.

Tidigare har Vita huset meddelat att den amerikanske vicepresidenten JD Vance skjuter upp sin resa.

”Logistiken kring dessa förhandlingar har aldrig varit enkel eller förutsägbar”, skriver man i ett uttalande.

Samtalen skulle vara nästa steg i fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Länder har 60 dagar på sig att nå fram till en överenskommelse för bland annat kärnvapen, för att kunna skriva ett permanent fredsavtal, skriver Bloomberg.

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En talesperson för Vita huset meddelade JD Vance inställda resa under natten
Reuters  · Ofta betalvägg
JD Vance förväntades övervaka en undertecknandeceremoni för avtalet
NY Times  · Ofta betalvägg
JD Vance har tidigare sagt att han ”absolut planerar” att leda det amerikanska förhandlingsteamet
CNN
Både demokrater och republikaner har kritiserat avtalet
TT
Experter: 60 dagar kommer inte att räcka
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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