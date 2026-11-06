Sverigedemokraterna passar på att pika S-ledaren Magdalena Andersson efter Jimmie Åkessons besked om att partiet är redo att släppa fram Ulf Kristersson (M) som statsminister – utan att själva få ministerposter.

På partiets X-konto har man delat en bild av en fejkad sms-konversation mellan Andersson och företaget ”Smarriga tårtor AB”, där S-ledaren avbokar tårtor.

”Jag måste tyvärr avbeställa mina segertårtor på grund av omständigheter jag inte såg komma.”

SD har vid flera tillfällen pikat S för att man firade valsegern för tidigt genom att hurra med tårtor.