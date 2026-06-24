SD vill se pedofilregister och interaktiv pedofilkarta

Sverigedemokraterna går till val på att införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmie Åkesson i SVT:s Morgonstudion under partiets halvdag i Almedalen.

Exakt hur tekniken skulle fungera och hur länge dömda personer ska finnas med på listan måste utredas, fortsätter han.

– Det viktigaste är att föräldrar vet om det finns farliga människor som är beredda att begå sexuella övergrepp mot barn i det område där man bor eller dit man tänker flytta.

En riksdagsledamot för SD stängdes nyligen av efter misstänkt barnpornografibrott och partiledaren får en fråga om ledamoten vid fällande dom hade funnits med i ett sådant register.

– Jag känner inte till detaljerna egentligen kring vad det är han är misstänkt för, så det kan jag inte uttala mig om, svarar Åkesson.