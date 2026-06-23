Skatter splittrar Tidö: ”Går inte till val på sänkningar”

Kristdemokraterna anser inte att det finns stora utrymmen för skattelättnader under den kommande mandatperioden. I TV4:s Nyhetsmorgon säger partiledaren Ebba Busch att hennes parti inte går till val på att sänka skatten ”för de rika”.

– Jag tror inte att det är tiden nu, med det turbulenta omvärldsläget och när vi måste prioritera välfärden, för enorma skattesänkningar, säger Busch.

Både Moderaterna och Liberalerna lovar sänkningar om högersidan vinner valet. L-ledaren Simona Mohamsson vill dessutom fördubbla antalet miljardärer i Sverige de kommande tio åren.

På frågan om KD vill sänka skatterna de närmaste fyra åren väljer Busch att inte ge ett rakt svar på frågan.

– Vi går inte till val på att höja skatterna heller, säger hon.