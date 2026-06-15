ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
(Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Småspararnas tilldelning: Mindre än 1 procent av aktierna

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Småsparare i Europa lyckades lägga vantarna på mindre än 1 procent av aktierna i Space X rekordstora börsnotering. Det skriver Bloomberg.

Totalt tilldelades privatinvesterare inom EU samt i Norge och Schweiz aktier för omkring 600 miljoner dollar, motsvarande 5,6 miljarder kronor.

Efterfrågan var dock betydligt större än så, då börsnoteringen var övertecknad fyra gånger.

Space X gjorde ett separat erbjudande i Storbritannien som lockade köpare för över 9 miljarder kronor
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Space X rusar vidare: ”Ingen typisk meme-aktie”
CNBC
Space har utnyttjat den så kallade övertilldelningsoptionen i noteringen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Space X börsresaSpace XBörsnoteringarWall StreetRymdenStockholmsbörsenData, it & högteknologi