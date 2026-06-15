Småspararnas tilldelning: Mindre än 1 procent av aktierna
Småsparare i Europa lyckades lägga vantarna på mindre än 1 procent av aktierna i Space X rekordstora börsnotering. Det skriver Bloomberg.
Totalt tilldelades privatinvesterare inom EU samt i Norge och Schweiz aktier för omkring 600 miljoner dollar, motsvarande 5,6 miljarder kronor.
Efterfrågan var dock betydligt större än så, då börsnoteringen var övertecknad fyra gånger.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen