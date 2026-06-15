Småspararnas tilldelning: Mindre än 1 procent av aktierna

Småsparare i Europa lyckades lägga vantarna på mindre än 1 procent av aktierna i Space X rekordstora börsnotering. Det skriver Bloomberg.

Totalt tilldelades privatinvesterare inom EU samt i Norge och Schweiz aktier för omkring 600 miljoner dollar, motsvarande 5,6 miljarder kronor.

Efterfrågan var dock betydligt större än så, då börsnoteringen var övertecknad fyra gånger.