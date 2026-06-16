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Space X vid fredagens börsnotering. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Space X börsresa

Space X rally fortsätter – går förbi Amazon

Av Andreas Victorzon, Aron Sigblad
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Rymdbolaget Space X gör skäl för epitetet börsraket. Aktien rusar även under den tredje handelsdagen, upp nära 13 procent, efter att ha klättrat runt 10 procent i förhandeln.

Därmed blåser rymdbolaget förbi e-handelsjätten Amazon bland världens högst värderade företag. På tisdagen stiger Space X börsvärde till 2 840 miljarder dollar, jämfört med Amazons på 2 660 miljarder dollar, enligt sajten Companiesmarketcap.

På måndagen stängde Amazon som världens femte största börsbolag med en värdering på 2 646 miljarder dollar. Space X skuggade på sjätteplats med 2 519 miljarder dollar.

Space X rusade under sina två första handelsdagar
CNBC
Space X var upp runt 11 procent i förhandeln
borsen.dk
Space X var vid noteringen världens sjunde högst värderade börsbolag
www.placera.se
Nvidia toppar listan
www.efn.se
Största bolagen mätt i börsvärdering
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