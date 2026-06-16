Space X rally fortsätter – går förbi Amazon

Rymdbolaget Space X gör skäl för epitetet börsraket. Aktien rusar även under den tredje handelsdagen, upp nära 13 procent, efter att ha klättrat runt 10 procent i förhandeln.

Därmed blåser rymdbolaget förbi e-handelsjätten Amazon bland världens högst värderade företag. På tisdagen stiger Space X börsvärde till 2 840 miljarder dollar, jämfört med Amazons på 2 660 miljarder dollar, enligt sajten Companiesmarketcap.

På måndagen stängde Amazon som världens femte största börsbolag med en värdering på 2 646 miljarder dollar. Space X skuggade på sjätteplats med 2 519 miljarder dollar.