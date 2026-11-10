Spanska PP:s partiledare Alberto Nunez Feijoo syns på en tv i en spansk bar. Arkivbild.

Spaniens konservativa partier planerar att riva upp landets långtgående klimatlagstiftning om de vinner valet nästa månad, skriver Politico.

Högerpartiet PP som leder i en majoritet av opinionsundersökningarna har lovat att sänka tempot i omställningen.

”Vi kommer inte att införa onödiga krav och vi kommer att ta bort de krav som skadar konkurrenskraften, industrin eller jobben”, skriver partiet i sitt valmanifest.

Spaniens socialistiska premiärminister Pedro Sánchez har varit en av EU:s främsta förespråkare av skärpta klimatregler, men hans parti PSOE tycks för närvarande ligga efter.