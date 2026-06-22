Keir Starmer avgår som brittisk premiärminister: ”Jag har hört partiets svar”

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår som Labourledare och premiärminister. Inför den samlade presskåren på Downing Street meddelar han samtidigt att han sitter kvar tills en ny ledare är på plats innan parlamentet öppnar i september.

Enligt Starmer har hans parti ifrågasatt huruvida det är han som är bäst lämpad att leda partiet i nästa parlamentsval. ”Jag har hört svaret”, säger han och tillägger att han ”accepterar det med ödmjukhet”.

– Att gå uppför Downing Street för två år sedan var det stoltaste ögonblicket i mitt liv, säger Starmer.

Starmer redogör vidare för vad han och partiet hunnit genomföra under hans tid vid makten. Med gråten i halsen tackar han till sist sin fru och sina barn och säger att han nu ska lägga mer tid på att vara tillsammans med dem.

Starmer har länge pressats av svaga opinionssiffror. Situationen har ställts på sin spets av att utmanaren Andy Burnham i dag tar plats i underhuset. Att sitta i parlamentet är ett krav för att få bli Labours partiledare och premiärminister.