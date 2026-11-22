Erbjudandet till V är ”väldigt generöst”, tycker Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Det är hyfsat progressivt i de politiska reformerna, och det är mycket sakpolitik som Vänsterpartiet definitivt skulle kunna ta hem till partiet och visa upp att man har fått igenom, säger hon till Expressen.

De offentliga förhandlingarna och det höga tonläget tyder på att det är ”väldigt låst”, enligt Madestam. Partierna har bitit sig fast i frågan om ministerposter eftersom det ligger enorm symbolik i dem, säger hon.

Det offentliga bråket är särskilt ovanligt för Centerpartiet – det är ett parti som under hela sin existens hållit den här sortens debatter internt, enligt Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Det är ett uttryck för en genuin splittring i partiet, säger han till SvD.