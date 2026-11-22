Analyser: Detta kan vara Anderssons sista chans
Paketet till V är ingen större eftergift för Magdalena Andersson – det mesta är socialdemokratisk politik. Reformerna är också så folkligt förankrade att även den mest nyliberala centerpartist kan svälja dem, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.
Budet är ”V:s sista chans”, enligt C-toppen Rickard Nordin – men enligt Cantwell är det snarare Anderssons sista chans. Nooshi Dadgostar lär inte vika ner sig, och faller paketet lär C kroka arm med Ulf Kristersson.
”Magdalena Andersson ser just nu ut att gå till historien som ledaren för det block som vann valet men inte lyckades inta Rosenbad.”
Anderssons debattartikel i Expressen ska ses mer som kommunikation med svenska folket än som en del av förhandlingarna, skriver Arne Larsson i GP.
”Debattartikeln är snarare ett öppet brev till väljarna, där budskapet är: titta vilket flott erbjudande Vänsterpartiet fått. Det är dem ni ska skylla på om det här inte går i lås.”
Nu börjar saker ställas på sin spets, skriver Larsson – V håller fortsatt orubbligt fast vid ministerkravet, C och S är fortsatt lika ointresserande av att släppa in dem, och talmannen har lovat en lösning innan jul.
Vänsterpartiets nobb är en mardröm för Andersson, skriver TV4:s Per Hermanrud.
”Som det ser ut just nu kan bara ett under rädda henne från ett historiskt nederlag.”
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar