Paketet till V är ingen större eftergift för Magdalena Andersson – det mesta är socialdemokratisk politik. Reformerna är också så folkligt förankrade att även den mest nyliberala centerpartist kan svälja dem, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.

Budet är ”V:s sista chans”, enligt C-toppen Rickard Nordin – men enligt Cantwell är det snarare Anderssons sista chans. Nooshi Dadgostar lär inte vika ner sig, och faller paketet lär C kroka arm med Ulf Kristersson.

”Magdalena Andersson ser just nu ut att gå till historien som ledaren för det block som vann valet men inte lyckades inta Rosenbad.”

Anderssons debattartikel i Expressen ska ses mer som kommunikation med svenska folket än som en del av förhandlingarna, skriver Arne Larsson i GP.

”Debattartikeln är snarare ett öppet brev till väljarna, där budskapet är: titta vilket flott erbjudande Vänsterpartiet fått. Det är dem ni ska skylla på om det här inte går i lås.”

Nu börjar saker ställas på sin spets, skriver Larsson – V håller fortsatt orubbligt fast vid ministerkravet, C och S är fortsatt lika ointresserande av att släppa in dem, och talmannen har lovat en lösning innan jul.

Vänsterpartiets nobb är en mardröm för Andersson, skriver TV4:s Per Hermanrud.

”Som det ser ut just nu kan bara ett under rädda henne från ett historiskt nederlag.”