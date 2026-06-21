Stiftelse: Kriminaliteten etablerar sig i idrotten

Idrotten, Sveriges största folkrörelse, drabbas hårt av bland annat kriminella nätverk, korruption och välfärdsbrott. Nu vill Stiftelsen Tryggare Sverige se tydligare rutiner för hur och till vem idrottsförbund och föreningar ska vända sig om man misstänker kriminell infiltration, skriver den i SvD Debatt.

Stiftelsen gillar inte att det inte finns ett nationellt sammanhållet arbete inom den centraliserade polisen. Det krävs tydligare styrning från regeringen och bättre kontrollsystem.

”Framför allt kräver det en insikt om att detta inte längre handlar om isolerade ordningsproblem kring matcher – utan om organiserad kriminalitet som försöker etablera sig i en av samhällets mest centrala miljöer för barn och unga”, skriver generalsekreteraren Magnus Lindgren.