ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Artister anordnade konsert samtidigt som Åkesson höll tal i Almedalen. (TT)
AlmedalenPolitikerveckan

Stor protestkonsert när Åkesson talade: ”Töntar”

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Tillsammans med Greenpeace anordnade kändisar och artister en stor protestkonsert i Visby samtidigt som SD-ledaren Jimmie Åkesson höll tal under Almedalsveckan.

Åkesson rycker på axlarna åt det hela och säger till Expressen att han ”unnar dem en trevlig eftermiddag”.

– Jag har haft några tal i Almedalen genom åren, och det brukar vara några vänsteraktivister som står och skriker och stör. Jag kanske slipper dem nu då, fortsätter han.

SD-toppen Richard Jomshof är inte road av initiativet. I ett inlägg på X kallar han personerna som deltar i protesten för ”töntar”.

Konserten lockade många besökare till hamnen. På scenen syntes bland andra Thomas Stenström, Gustaf Skarsgård och Therese Alshammar.

– Vi vill visa att det fortfarande finns ett Sverige där man bryr sig om solidaritet och medmänsklighet, sa Gustaf Skarsgård i ett tal.

Omni förklararExperter: Det blir frågorna som avgör valet

Omni Mer
3 000 personer på plats under konserten
Expressen
Jomshof på X
x.com
Artistupprop under politikerveckan: ”Almedalen behöver hjälp för att bli en folkfest”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser här och sänk dina kostnader
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenPolitikerveckanVisbyGotlands länJimmie ÅkessonRichard JomshofThomas StenströmGreenpeaceSverigedemokraternaPolitik