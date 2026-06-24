Stor protestkonsert när Åkesson talade: ”Töntar”

Tillsammans med Greenpeace anordnade kändisar och artister en stor protestkonsert i Visby samtidigt som SD-ledaren Jimmie Åkesson höll tal under Almedalsveckan.

Åkesson rycker på axlarna åt det hela och säger till Expressen att han ”unnar dem en trevlig eftermiddag”.

– Jag har haft några tal i Almedalen genom åren, och det brukar vara några vänsteraktivister som står och skriker och stör. Jag kanske slipper dem nu då, fortsätter han.

SD-toppen Richard Jomshof är inte road av initiativet. I ett inlägg på X kallar han personerna som deltar i protesten för ”töntar”.

Konserten lockade många besökare till hamnen. På scenen syntes bland andra Thomas Stenström, Gustaf Skarsgård och Therese Alshammar.

– Vi vill visa att det fortfarande finns ett Sverige där man bryr sig om solidaritet och medmänsklighet, sa Gustaf Skarsgård i ett tal.