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Rysslands president Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Stora ryska raffinaderiet står still efter attack

Av Jacob Ruderstam
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Produktionen på Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk i västra Sibirien har pausats efter gårdagens ukrainska attack, enligt Reuters.

”Skadornas omfattning håller för närvarande på att bedömas och arbetet med att återställa anläggningen har inletts”, uppger den ryske lokalpolitikern Anatolij Serysjev i ett uttalande.

Raffinaderiet i Omsk ligger runt 250 mil från den ukrainska gränsen. Den ukrainska attacken uppges vara den längsta som genomförts mot mål på rysk mark.

Om anläggningen tvingas vara stängd ett längre tag väntas landets redan allvarliga energikris att förvärras.

Det har inte skickats någon olja från Omsk till Sankt Petersburg under tisdagen, enligt data
Reuters  · Ofta betalvägg
Omsk ligger närmare Mongoliet och Kina än Ukraina
live · Sky News
Den ukrainska attacken ledde till en brand på raffinaderiet (ryska)
epravda.com.ua
Raffinaderiet hanterar över 22 miljoner ton olja varje år
www.politico.eu

Omsk

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