Stora ryska raffinaderiet står still efter attack

Produktionen på Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk i västra Sibirien har pausats efter gårdagens ukrainska attack, enligt Reuters.

”Skadornas omfattning håller för närvarande på att bedömas och arbetet med att återställa anläggningen har inletts”, uppger den ryske lokalpolitikern Anatolij Serysjev i ett uttalande.

Raffinaderiet i Omsk ligger runt 250 mil från den ukrainska gränsen. Den ukrainska attacken uppges vara den längsta som genomförts mot mål på rysk mark.

Om anläggningen tvingas vara stängd ett längre tag väntas landets redan allvarliga energikris att förvärras.