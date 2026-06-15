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Begränsningarna av sociala medier

Storbritannien inför 16-årsgräns för sociala medier

Av Helena Sällström
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Storbritannien ska förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på en pressträff.

– Det här är inget jag gör lättvindigt och jag tänker inte få det att framstå som att det inte finns ett pris, eller som att sociala medier inte haft några fördelar för unga, för så är inte fallet.

Enligt Starmer hindrar apparna unga från att göra hemläxor, läsa, träffa sina vänner och gå och lägga sig i tid. Han lyfter sitt eget perspektiv som förälder och säger att man vill se sina barn ”trygga och lyckliga”.

– Men jag ställer frågan: Tror vi verkligen att sociala medier skapar en lycklig miljö för våra barn? Är det verkligen en plats där de kan känna sig trygga?

Starmer hoppas att lagen ska klubbas före jul och träda i kraft i början av nästa år.

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Förbudet omfattar en lång rad appar
AP  · Ofta betalvägg
Tiktok, Snapchat och Instagram är några av de appar som kan komma att beröras
TT
Flera länder har infört eller är på väg att införa ett förbud mot sociala medier för barn, däribland Sverige
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