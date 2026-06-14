Storbritannien har bordat ryskt skuggflottefartyg

Brittiska styrkor bordade tidigt på söndagsmorgonen ett ryskt skuggflottefartyg som försökte passera genom Engelska kanalen. Enligt brittiska medier är det första gången det sker.

Insatsen pågick i sex timmar och stöttades av flygvapnet och flera krigsfartyg. Oljetankern, ”Smyrtos”, kommer att flyttas till en hamn utanför Englands sydkust.

”Denna framgångsrika operation utgör ytterligare ett slag mot Ryssland och påminner dem som underblåser Putins krig i Ukraina om att vi inte kommer att låta dem gömma sig”, skriver premiärminister Keir Starmer på X.

Ryssland använder sig av en skuggflotta för att runda Natoländernas sanktioner mot landets oljeexport.