Video visar hur militären bordar ryska oljetankern
Det brittiska försvarsdepartementet har släppt filmklipp från när det misstänkta ryska skuggflottefartyget i Engelska kanalen bordas av brittisk militär.
På gryniga bilder syns hur en militärhelikopter hovrar över oljetankern i mörkret, medan soldater firar ner sig på däck. I nästa klipp går fullt utrustade militärer runt på fartyget.
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har publicerat filmerna på X, där han kommenterar:
”Trots Putins bästa försök att undvika sanktioner kommer vi inte att låta honom komma undan med det.”
Insatsen uppges ha pågått i sex timmar och stöttades av flygvapnet och flera krigsfartyg. Oljetankern, som går under namnet ”Smyrtos”, kommer att flyttas till en hamn utanför Englands sydkust.
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