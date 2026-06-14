Video visar hur militären bordar ryska oljetankern

Det brittiska försvarsdepartementet har släppt filmklipp från när det misstänkta ryska skuggflottefartyget i Engelska kanalen bordas av brittisk militär.

På gryniga bilder syns hur en militärhelikopter hovrar över oljetankern i mörkret, medan soldater firar ner sig på däck. I nästa klipp går fullt utrustade militärer runt på fartyget.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har publicerat filmerna på X, där han kommenterar:

”Trots Putins bästa försök att undvika sanktioner kommer vi inte att låta honom komma undan med det.”

Insatsen uppges ha pågått i sex timmar och stöttades av flygvapnet och flera krigsfartyg. Oljetankern, som går under namnet ”Smyrtos”, kommer att flyttas till en hamn utanför Englands sydkust.