Brittiskt uran till Ukrainas kärnkraftverk i vinter

Brittiskt utan ska hjälpa Ukraina i vinter.

Storbritannien ska trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina inför kommande vintrar, meddelar premiärminister Keir Starmer, enligt Politico. Bland annat ska Ukraina få anrikat uran tänkt att användas i landets kärnkraftverk.

Storbritannien förbereder också nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta och fartyg som transporterar rysk fossilgas.