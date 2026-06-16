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Brittiskt utan ska hjälpa Ukraina i vinter. (Efrem Lukatsky / AP)
Ryska invasionenSanktionerna

Brittiskt uran till Ukrainas kärnkraftverk i vinter

Av Anders Hovne
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Storbritannien ska trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina inför kommande vintrar, meddelar premiärminister Keir Starmer, enligt Politico. Bland annat ska Ukraina få anrikat uran tänkt att användas i landets kärnkraftverk.

Storbritannien förbereder också nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta och fartyg som transporterar rysk fossilgas.

Meddelades i samband med G7-ländernas möte
www.politico.eu
Uranet ska räcka i två år
TT
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