Finland och Norge har fått kritik för att ha tagit egna kontakter med Rysslands president Vladimir Putin. Men i en intervju med Svenska Dagbladet menar Finlands president Alexander Stubb att de inte framfört något som står i strid med Europas hållning.

Han säger samtidigt att han förstår premissen av vad som krävs för fred mellan Ukraina och Ryssland.

– Ryssland kommer inte att sluta det här kriget på grund av sanktioner eller döda soldater. Det kommer sluta när realiteten är att det inte längre lönar sig att försöka, för att de nått sitt mål, säger han till tidningen.

Vilket detta mål är säger sig Stubb dock inte veta.