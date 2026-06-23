Sverige låg på för talibanmöte: ”Vill inte resa hem”

Talibanstyret i Afghanistan är på väg till EU för ett möte om utvisningar, enligt flera medier. DN rapporterar att mötet sker efter påtryckningar från den svenska regeringen.

Migrationsminister Johan Forssell bekräftar att regeringen försöker hitta en lösning för de brottsdömda afghaner som har utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige.

– För mig som migrationsminister är det otroligt viktigt att de här brottslingarna utvisas. Och det går inte i dag. De vill inte medverka. De vill inte resa hem, säger han.

Mötet har kritiserats av flera organisationer, som menar att det är omoraliskt att samarbeta med talibanstyret.

Forssell håller inte med kritikerna och menar att regeringen måste förhandla med diktaturer i vissa situationer för att ”värna svenska intressen”.