Sverige skickar två brandflyg till Frankrike

Brandmän bekämpar skogsbranden i omkring La Fare, norr om Perpignan i Frankrike den 2 juli.

Sverige skickar två brandbekämpningsflygplan för att få stopp på bränderna i Frankrike. Det skriver Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på X.

Planen skickas efter en begäran från EU:s civilskyddsmekanism.

”Sverige står redo när Europa behöver vårt stöd”, skriver han.

Omkring 10 000 personer har tvingats evakuera sedan bränderna bröt ut nära Perpignan i sydvästra Frankrike.