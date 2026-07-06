Sverige skickar två brandflyg till Frankrike
Sverige skickar två brandbekämpningsflygplan för att få stopp på bränderna i Frankrike. Det skriver Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på X.
Planen skickas efter en begäran från EU:s civilskyddsmekanism.
”Sverige står redo när Europa behöver vårt stöd”, skriver han.
Omkring 10 000 personer har tvingats evakuera sedan bränderna bröt ut nära Perpignan i sydvästra Frankrike.
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