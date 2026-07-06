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Brandmän bekämpar skogsbranden i omkring La Fare, norr om Perpignan i Frankrike den 2 juli. (SDIS13 /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Sverige skickar två brandflyg till Frankrike

Av Hannah Gustafsson
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Sverige skickar två brandbekämpningsflygplan för att få stopp på bränderna i Frankrike. Det skriver Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på X.

Planen skickas efter en begäran från EU:s civilskyddsmekanism.

”Sverige står redo när Europa behöver vårt stöd”, skriver han.

Omkring 10 000 personer har tvingats evakuera sedan bränderna bröt ut nära Perpignan i sydvästra Frankrike.

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Carl-Oskar Bohlin på X
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Pågår ett 20-tal bränder i landet
TT
700 brandmän arbetar med att släcka bränderna
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