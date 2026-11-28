Sverige stöttar ny ukrainsk vindkraft med miljoner
Den svenska regeringen hjälper Ukraina med 200 miljoner kronor. Pengarna ska gå till en ny vindkraftspark i nordvästra Ukraina, uppger statliga Swedfund i ett uttalande.
Ukrainas energiförsörjning är kraftigt begränsad på grund av upprepade ryska attacker. Enligt Swedfund kan ukrainsk vindkraft ”göra energisystemet mindre sårbart”.
Tidigare i veckan meddelade även Storbritannien att de stöttar ukrainska vindkraftsplaner ekonomiskt.
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