Vindkraftverk som ingår i Sundby vindkraftspark utanför Eskilstuna.

Den svenska regeringen hjälper Ukraina med 200 miljoner kronor. Pengarna ska gå till en ny vindkraftspark i nordvästra Ukraina, uppger statliga Swedfund i ett uttalande.

Ukrainas energiförsörjning är kraftigt begränsad på grund av upprepade ryska attacker. Enligt Swedfund kan ukrainsk vindkraft ”göra energisystemet mindre sårbart”.

Tidigare i veckan meddelade även Storbritannien att de stöttar ukrainska vindkraftsplaner ekonomiskt.