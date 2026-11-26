Sveriges utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör efter kränkningarna av polskt luftrum, rapporterar TT.

UD fördömde även att Ryssland misstänks ha planerat ett mord på en ukrainsk-amerikansk medborgare i Danmark.

”Rysslands försök att splittra Europa och undergräva stödet till Ukraina kommer inte att lyckas”, skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) i ett uttalande.