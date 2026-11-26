UD har kallat upp Rysslands ambassadör
Sveriges utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör efter kränkningarna av polskt luftrum, rapporterar TT.
UD fördömde även att Ryssland misstänks ha planerat ett mord på en ukrainsk-amerikansk medborgare i Danmark.
”Rysslands försök att splittra Europa och undergräva stödet till Ukraina kommer inte att lyckas”, skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) i ett uttalande.
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