En militärövning i Polen där styrkor från Frankrike, Litauen, Storbritannien och Estland deltar.

Polen har bett Natoallierade att utforska möjligheten att skjuta ner ryska robotar över Ukraina om de rör sig mot Natoterritorium. Det uppger källor för Bloomberg.

Vissa länder ska ha stöttat förslaget, men diskussionen var enligt källorna preliminär och inga beslut fattades.

Polens förslag kommer efter att tre robotar, som misstänks komma från Ryssland, kraschade på polsk mark förra veckan.