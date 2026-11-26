Den ukrainska energiförsörjningen är bristfällig på grund av Rysslands attacker. Nu vill Storbritannien hjälpa – med vindkraft.

Storbritannien hjälper Ukraina med 127 miljoner kronor, pengar som ska gå till att bygga en vindkraftspark som ska kunna förse 300 000 ukrainska hem med el. Det rapporterar The Guardian.

Storbritannien har redan bistått det hårt drabbade ukrainska energisystemet med tio miljarder kronor. Enligt ukrainska siffror har Rysslands upprepade attacker förstört eller skadat över 80 procent av landets energikapacitet.

– Medan Ryssland försöker försätta ukrainarna i mörker hjälper Storbritannien Ukraina att bygga det trygga och motståndskraftiga energisystem som landet behöver för framtiden, säger utrikesminister Ed Miliband i ett uttalande.