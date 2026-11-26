Trump och Rutte till Putin: Utvidga inte kriget
Ryssland måste se till att inte utvidga kriget i Ukraina. Det säger USA:s president Donald Trump och Natos generalsekreterare Mark Rutte i ett gemensamt uttalande, skriver Reuters.
De båda ledarna sågs på ett möte i USA efter att Trump träffat både Rysslands president Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping.
Trump och Rutte vill också att det blir en ”fredlig lösning på kriget så snabbt som möjligt”.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen