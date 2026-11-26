Ryssland måste se till att inte utvidga kriget i Ukraina. Det säger USA:s president Donald Trump och Natos generalsekreterare Mark Rutte i ett gemensamt uttalande, skriver Reuters.

De båda ledarna sågs på ett möte i USA efter att Trump träffat både Rysslands president Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping.

Trump och Rutte vill också att det blir en ”fredlig lösning på kriget så snabbt som möjligt”.