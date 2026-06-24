SVT-chefen besvärad av sexfrågorna: ”Rätt pryd”

Valbevakningen har inte blivit för tramsig, men SVT kan inte heller ”göra allt för alla”. Det säger SVT:s vd Anne Lagercrantz under ett samtal om mediernas valbevakning i Almedalen, skriver Expressen.

SVT:s valsatsning ”Fördomsshowen” har fått sin beskärda del kritik och anklagats för att fördumma publiken. Lagercrantz säger att hon förstår att programmet inte är för alla och att hon själv kan vara ”rätt pryd”.

– Jag tycker det är jobbigt med de här sexfrågorna, säger hon och tillägger:

– Men jag tycker själv att det är jättespännande att veta att Mohamsson inte har koll på grundlagarna och att Magdalena Andersson inte vet vem Brad Pitt är.