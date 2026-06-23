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Barn i Kabul, april 2026. (Siddiqullah Alizai /AP/TT / AP)
Svenska migrationspolitiken

Talibaner på väg till Bryssel – mötet kritiseras

Av Olivia W Demred
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I dag väntas en talibandelegation flyga in till Bryssel för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter, rapporterar AFP. Belgien har utfärdat fem endagsvisum till delegationen, som reser in och ut via Turkiet.

Enligt EU är mötet tekniskt och innebär inte något erkännande av talibanernas styre. Samtidigt har människorättsorganisationer kritiserat mötet.

– EU-länder undergräver sin trovärdighet genom att fördöma talibanernas övergrepp och samtidigt samarbeta med dem för att tvångsdeportera afghaner, säger Fereshta Abbasi vid Human Rights Watch till nyhetsbyrån.

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Målet är att återföra personer som dömts för allvarliga brott eller bedöms utgöra en säkerhetsrisk
AFP  · Ofta betalvägg
Sverige har varit med och samordnat mötet
www.theguardian.com
Visumen är begränsade både geografiskt och tidsmässigt
Reuters  · Ofta betalvägg
Från både EU och medlemsländer är tystnaden om mötet närmast total
TT
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