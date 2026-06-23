Talibaner på väg till Bryssel – mötet kritiseras

I dag väntas en talibandelegation flyga in till Bryssel för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter, rapporterar AFP. Belgien har utfärdat fem endagsvisum till delegationen, som reser in och ut via Turkiet.

Enligt EU är mötet tekniskt och innebär inte något erkännande av talibanernas styre. Samtidigt har människorättsorganisationer kritiserat mötet.

– EU-länder undergräver sin trovärdighet genom att fördöma talibanernas övergrepp och samtidigt samarbeta med dem för att tvångsdeportera afghaner, säger Fereshta Abbasi vid Human Rights Watch till nyhetsbyrån.