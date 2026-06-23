Talibanmötet upprör i C och V: ”Moraliskt haveri”

Oppositionen i Sverige rasar mot att tjänstemän från EU-kommissionen i dag ska möta en delegation från talibanstyret i Afghanistan i Bryssel. Sverige har varit med och arrangerat mötet, där återvändande och utvisningar till Afghanistan ska diskuteras.

– Att finansiera den här regimen är ett moraliskt haveri. Det är klart att vi ska utvisa kriminella, men det måste finnas gränser för hur skitiga vi är villiga att bli, säger Niels Paarup-Petersen (C) till Omni.

Vänsterpartiet har ställt formella krav till EU-kommissionen om att stoppa mötet, skriver partiet i ett mejl till Omni.

”EU kan inte ena dagen fördöma talibanernas förtryck av flickor och kvinnor och nästa dag behandla regimen som en rimlig samarbetspartner. Det undergräver EU:s trovärdighet”, skriver partiets EU-parlamentariker Hanna Gedin.

Migrationsminister Johan Forssell (M) skriver till Omni att regeringen ”inte har några planer” på att finansiera talibanstyret.

”Det här handlar om att ge brottsoffer upprättelse genom att utvisa våldtäktsmän och andra grovt kriminella”, fortsätter han.