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Teslabil, illustration. (Shutterstock)
Teslas framtid

Teslaägare i Kina lurar autopilot med plasthuvud

Av Helena Sällström
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Kinesiska Teslaägare använder små plastfigurer för att lura den kamera som kontrollerar att föraren är uppmärksam när autopiloten är igång, rapporterar Wired. Figurerna placeras framför kameran så att bilen tror att föraren tittar på vägen, trots att personen exempelvis använder mobilen eller tar en tupplur.

Produkterna har exploderat i popularitet på nätet och kostar mellan motsvarande 100 och 400 kronor.

En Teslaägare berättar för Wired att han nyligen kunde ha autopiloten aktiverad under majoriteten av en 65 mil lång resa utan att systemet stängdes av eller att han fick någon varning.

Verges reporter twittrar om figurerna
x.com
På X visar en användare hur ett litet plasthuvud används
x.com
Normalt varnar bilen snabbt om den upptäcker att föraren är ouppmärksam
www.wired.com  · Ofta betalvägg
De mest populära små plasthuvudena är avbilder av kändisar
www.digitaltrends.com
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