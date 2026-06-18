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Arkivbild. (Jenny Kane /AP/TT / AP)
Teslas framtid

Sverige kan säga nej till Teslas självkörning i EU – oro för fortkörning

Av Aron Sigblad
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Sverige kan komma att rösta nej till Teslas självkörningssystem FSD i EU om inte bolaget tar bort sin ”speed offset”-funktion som låter bilarna köra över hastighetsgränserna, rapporterar Reuters.

I ett brev som skickats till EU:s fordonskommitté (TCMV) skriver myndigheten att funktionen riskerar att undergräva både lagstiftningen och de säkerhetsvinster som automatiserade fordon är tänkta att ge.

”Om detta inte sker rekommenderar Trafikverket att TCMV röstar emot det föreslagna införandet”, skriver Trafikverket.

Brevet skickades till TCMV den 30 april. Kommittén sammanträder igen den 30 juni för att diskutera frågan inför en senare omröstning om ett eventuellt EU-godkännande.

Tesla har redan fått FSD godkänt i flera europeiska länder, men ett EU-gemensamt godkännande återstår.

Även Finland och Norge har uttryckt oro över funktionen
Reuters  · Ofta betalvägg

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