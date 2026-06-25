”Traffickingoffer måste få uppehållstillstånd”

Regeringen planerar ett stödprogram för personer i prostitution och människohandel, men utan att ge dem andrum i form av tillfälliga uppehållstillstånd.

Möjligheten att tillfälligt få stanna i Sverige är en grundförutsättning för att kunna ge offren stöd, skriver företrädare för flera hjälporganisationer på SvD Debatt.

”Utan skydd från deportation finns ingen reell möjlighet att lämna förövare, ingen trygghet att ta kontakt med myndigheter och ingen chans att våga berätta för polisen.”

Utan möjlighet att stanna i landet tillfälligt vågar inte offren träda fram. Då förblir brotten osynliga och förövarna ostraffade, skriver debattörerna.