Trafikstockningar ökar i Moskva efter bränslebrist

Bilar i kö vid en bensinstation i Moskva.

Antalet trafikstockningar i Rysslands huvudstad Moskva har ökat kraftigt i spåren av den pågående bränslekrisen, rapporterar exilryska The Moscow Times.

Under de senaste två veckorna har antalet trafikstockningar ökat med mellan 15 och 20 procent.

Framför allt märks problemen på de stora motorvägarna. Som värst är trafiken under morgon- och kvällsrusningen.

Flera bensinstationer i Moskva, där omkring 13 miljoner människor bor, har helt slut på bensin. Vid de stationer som fortfarande har bränsle kan väntetiden för att tanka vara mellan 20 minuter och två timmar.

– Situationen är dålig. Det är köer överallt. På vissa ställen finns det ingen bensin alls – man kan köra förbi tre bensinstationer som är helt tomma, säger en kvinna till tidningen.