Tre av fem unga britter vill ha ny omröstning om EU

Majoriteten av unga britter i åldern 18 till 28 år vill se en ny folkomröstning om EU, tio år efter brexit. Det rapporterar The Guardian med hänvisning till en ny studie från tankesmedjan More in common.

Många av de tillfrågade beskriver brexit som den första politiska händelse som de var tydligt medvetna om, samtidigt som de själva var för unga för att rösta eller delta aktivt i debatten. 50 procent av dem beskriver brexit som ett misslyckande, och tre av fem uppger att de vill se en ny folkomröstning för att återansluta till EU.

– Intressant nog är det få som tror att brexit var dömt att misslyckas från början. Liksom resten av allmänheten tenderar de att säga att det hade kunnat bli bra, men att politikerna förstört den chansen, säger tankesmedjans chef Luke Tryl till The Guardian.