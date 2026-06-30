Trotsar lagrådets kritik: ”Ser ingen bättre väg framåt”

Henrik Vinge (SD) och Gunnar Strömmer (M), justitieminister, under en pressträff där de presenterar förslag som utgör den andra delen i regeringens straffreform.

Regeringen går vidare med förslaget att avskaffa mängdrabatten vid bedömning av straff för flera brott, trots kritiken från lagrådet.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) sa under tisdagens pressträff att han tagit del av och hänsyn till invändningarna, men inte i fråga om mängdrabatten.

– Det är ett principiellt vägval. Vi ser helt enkelt ingen bättre väg framåt, säger han.

Regeringens förslag är att summan av straffvärdet för de tre allvarligaste brotten ska läggas samman när straff för flera brott ska bestämmas.

I praktiken innebär det exempelvis att en person som döms för tre våldtäkter med tre års fängelse vardera får nio års fängelse efter lagändringen, i stället för fem år som i dag.