Trotsar lagrådets kritik: ”Ser ingen bättre väg framåt”
Regeringen går vidare med förslaget att avskaffa mängdrabatten vid bedömning av straff för flera brott, trots kritiken från lagrådet.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) sa under tisdagens pressträff att han tagit del av och hänsyn till invändningarna, men inte i fråga om mängdrabatten.
– Det är ett principiellt vägval. Vi ser helt enkelt ingen bättre väg framåt, säger han.
Regeringens förslag är att summan av straffvärdet för de tre allvarligaste brotten ska läggas samman när straff för flera brott ska bestämmas.
I praktiken innebär det exempelvis att en person som döms för tre våldtäkter med tre års fängelse vardera får nio års fängelse efter lagändringen, i stället för fem år som i dag.
Just nu upplåst för alla
Skärpta straffen • Kontext
Regeringen och SD vill driva igenom den största straffreformen sedan 1960-talet – trots att Lagrådet dömt ut den som ett ”hastverk”. Förslagen innebär hårdare straff för ett 50-tal brott och får stöd även från oppositionen.
bakgrund
Lagrådet
Wikipedia (sv)
Lagrådet är en svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen. Medlemmarna består av domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Lagrådet skapades 1909 (kallades till en början även Konungens lagråd), tidigare sköttes dessa uppgifter av Högsta domstolen. Regeringen är inte skyldig att låta Lagrådet granska ett lagförslag, men måste, inför riksdagen, motivera ett beslut att avstå från granskning. Regleringen av lagrådet finns i Regeringsformen (8 kap 20-22 §§) och kompletterande bestämmelser i Lag (SFS 2003:333) om Lagrådet. Lagrådets uppdrag inkluderar att granska hur lagförslag förhåller sig till grundlagarna, rättsordningen i övrigt och rättssäkerhetens krav. Lagrådet granskar även hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften samt vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. Den funktion Lagrådet utövar kan med en engelsk term kallas för judicial preview och är i Sverige väl utvecklad. De svenska domstolarnas lagprövningsrätt (judicial review) har varit mera begränsad fram till en ändring år 2011 i 11 kap. 14 § regeringsformen.
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