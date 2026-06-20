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USA:s president Donald Trump. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
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Trump hotar med tullar i Hormuz om avtal inte nås

Av Adam Lindh
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USA:s president Donald Trump hotar med att införa tullar för fartyg som passerar Hormuzsundet om ett slutgiltigt avtal med Iran inte nås inom 60 dagar. Det skriver han på Truth Social.

Under de kommande 60 dagarna kommer dock inga tullar att tas ut av något land, enligt Trump.

Tidigare på lördagen meddelade Iran att landet stängt Hormuzsundet med hänvisning till Israels fortsatta attacker i Libanon, vilka enligt Teheran strider mot delar av avtalet.

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Trump på Truth Social
truthsocial.com
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