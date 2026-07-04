Trump: Netanyahu vet vem som är chef

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har bett Donald Trump om ett möte i Vita huset, och det kan ske efter Natotoppmötet i Ankara nästa vecka, säger Trump till Axios.

– Vi kommer väldigt väl överens. Han vet vem som är chef, säger Trump.

Det vore det första mötet mellan de två ledarna sedan i februari, då Netanyahu lade fram attackplanerna mot Iran i Vita husets ”situation room”.

Bakom kulisserna uppges Trumps närmaste krets ha blivit alltmer skeptisk mot Netanyahu under månaderna efter krigsutbrottet.

– Många av Trumps närmaste rådgivare tycker att ”Bibi” har haft fel om allt, säger en källa.