Trump: Netanyahu vet vem som är chef
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har bett Donald Trump om ett möte i Vita huset, och det kan ske efter Natotoppmötet i Ankara nästa vecka, säger Trump till Axios.
– Vi kommer väldigt väl överens. Han vet vem som är chef, säger Trump.
Det vore det första mötet mellan de två ledarna sedan i februari, då Netanyahu lade fram attackplanerna mot Iran i Vita husets ”situation room”.
Bakom kulisserna uppges Trumps närmaste krets ha blivit alltmer skeptisk mot Netanyahu under månaderna efter krigsutbrottet.
– Många av Trumps närmaste rådgivare tycker att ”Bibi” har haft fel om allt, säger en källa.
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