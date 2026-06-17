Trump om Iranfond: ”USA kommer inte att investera”
President Donald Trump säger att USA inte kommer att investera i den Iranfond på 300 miljarder dollar som nämnts i samband med förhandlingarna mellan USA och Iran. Det rapporterar Financial Times.
Fonden har pekats ut som en central del för att ro ett slutligt fredsavtal i hamn.
– Vi kommer inte att bidra med tio cent. Vi investerar inte i den och vi har ingen fond, sa han vid G7-mötet i Frankrike.
En amerikansk tjänsteman med insyn i förhandlingarna uppgav på tisdagen att kapitalet till Iranfonden ska komma från företag, inte stater. Investeringar från amerikanska, europeiska och asiatiska bolag skulle kunna ingå i fonden, enligt källan som citeras av Reuters.
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