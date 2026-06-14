Avtalet skulle skrivas på – då bombade Israel: ”Bibi har inget jävla omdöme”

Donald Trump hävdar att fredsavtalet med Iran var färdigt för att skrivas på när Israel bombade Beirut. I en intervju med Axios rasar Trump mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

– Jag var så jävla förbannad. Jag lät honom få höra det. Han har inget jävla omdöme, säger USA:s president.

Trump menar att avtalet försenas på grund av attackerna men att det ska skrivas under ”inom några timmar”.

Tonläget från iranskt håll har inte varit lika optimistiskt, men presidenten står fast vid att överenskommelsen går i hamn på söndagen.