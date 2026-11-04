Flera så kallade ”Trump trades” backade initialt efter nattens mellanårsval där Republikanerna ser ut att förlora både representanthuset och senaten. Till investeringar som har gynnats av Donald Trumps politik hör allt från AI-relaterade aktier och olja till kryptovalutor, skriver Bloomberg.

Bitcoin föll inledningsvis under 76 000 dollar när det stod klart att Demokraterna var på väg mot en jordskredsseger. Vid 07-tiden har dock kryptovalutan återhämtat sig.

Även kopparpriset backar då valresultatet reser frågetecken kring två av drivkrafterna bakom årets prisrally i råvaran: AI-investeringarna och Trumps tullplaner. I stället köper investerare guld, som traditionellt anses vara en trygg hamn i osäkra tider.

Trump Medias aktie faller samtidigt 6 procent i förhandeln på Wall Street.