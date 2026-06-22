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USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Trumps tre hinder på vägen: Israel, Iran och Maga

Av Ebba Örn
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Fredssamtalen mellan USA och Iran går in i en ny fas men flera saker kan fortfarande sätta käppar i hjulet för Vita huset, skriver Washington Post.

Enligt avtalet ska USA, Iran och ländernas allierade omedelbart sluta attackera på alla fronter, inklusive i Libanon. Men det finns risk att den delen av avtalet undergrävs snabbt, med tanke på att attackerna mellan Israel och Hizbollah ser ut att fortsätta, skriver tidningen.

Irans kontroll över Hormuzsundet utgör Trumps andra hinder. Sedan kriget bröt ut har det blivit uppenbart att Iran kan stoppa trafiken i sundet, med en global energikris som följd. Hot om nya attacker lär inte heller bita på samma sätt som innan kriget, enligt Mellanösternanalytikern Aaron David Miller.

– Vi har kraftigt underminerat vår egen avskräckningsförmåga gentemot Iran.

Det tredje hindret är missnöjet på hemmaplan, både med Irankriget och med fredsavtalet. Kritiken har haglat från såväl inflytelserika Maga-profiler som ledande republikanska politiker som menat att Trump gjort för stora eftergifter i överenskommelsen med Iran.

I en färsk mätning uppgav 58 procent av amerikanerna att de tycker att det var fel av USA att agera militärt mot Iran
Washington Post  · Ofta betalvägg
Expert: Vi har kraftigt underminerat vår egen avskräckningsförmåga gentemot Iran
Expressen
Tekniska högnivåsamtal kommer att fortsätta i Schweiz under veckan
AP  · Ofta betalvägg
Iran kan släppa in IAEA-inspektörer redan den här veckan
Reuters  · Ofta betalvägg
Förnekar att Trumps hot störde samtalen
CNN
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MellanösternkrisenFredssamtalenIranUSAMellanösternNordamerika JD VanceAmerikansk politikDonald TrumpIsraelLibanonHormuzsundet