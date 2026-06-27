Trumps väljare skeptiska till avtalet med Iran: ”Vi borde försvaga dem på riktigt”

USA:s avtal om vapenvila med Iran faller inte i god jord hos en panel med 18 Trumpväljare som återkommande intervjuas av Reuters. 14 av dem är i någon grad skeptiska mot avtalet.

– Vi måste försvaga den iranska regimen på riktigt, inte bara ge dem en smäll och sedan låta dem återhämta sig och bygga upp sin kapacitet igen, säger exempelvis Terry Alberta, pilot från Michigan.

Flera av panelmedlemmarna tror också att avtalet med Iran kommer att ligga Republikanerna till last i mellanårsvalet.

Samtidigt visar en undersökning från Ipsos att bara en fjärdedel av amerikanerna som helhet tycker att kriget i Iran har varit värt priset.