Två av tre européer kan ha utsatts för ozon i värmen

En man svalkar sig i Paris. Bild från juni.

Två tredjedelar av EU:s befolkning kan ha utsatts för höga halter av marknära ozon under den kraftiga värmeböljan i slutet av juni. Det skriver AFP med hänvisning till en ny rapport från den ideella kampanjorganisationen Global Witness.

Bland de 300 miljoner människor som befaras ha utsatts för höga halter finns runt 100 miljoner barn och äldre.

Marknära ozon kan orsaka bland annat andningsbesvär och skador på lungorna.

Rapporten visar att människor ”tvingas leva under mycket farliga förhållanden till följd av vårt beroende av fossila bränslen”, säger organisationens chef Flossie Boyd.