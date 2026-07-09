Två av tre européer kan ha utsatts för ozon i värmen
Två tredjedelar av EU:s befolkning kan ha utsatts för höga halter av marknära ozon under den kraftiga värmeböljan i slutet av juni. Det skriver AFP med hänvisning till en ny rapport från den ideella kampanjorganisationen Global Witness.
Bland de 300 miljoner människor som befaras ha utsatts för höga halter finns runt 100 miljoner barn och äldre.
Marknära ozon kan orsaka bland annat andningsbesvär och skador på lungorna.
Rapporten visar att människor ”tvingas leva under mycket farliga förhållanden till följd av vårt beroende av fossila bränslen”, säger organisationens chef Flossie Boyd.
bakgrund
Marknära ozon
Wikipedia (sv)
Marknära ozon (även kallat markozon eller troposfäriskt ozon) är ozon nära jordytan. I stratosfären, över tio kilometers höjd, skyddar ozon mot solens farliga ultravioletta strålar, men det är skadligt för växter och djur som lever i den lägsta delen av atmosfären (troposfären). Det hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växter, och reagerar med slemhinnorna i luftvägarna hos djur. Marknära ozon bildas bland annat när solljuset möter bilavgaser. Det alstras också i kopieringsapparater. Marknära ozon är en växthusgas.
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