ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En man svalkar sig i Paris. Bild från juni. (Christophe Ena /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Två av tre européer kan ha utsatts för ozon i värmen

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Två tredjedelar av EU:s befolkning kan ha utsatts för höga halter av marknära ozon under den kraftiga värmeböljan i slutet av juni. Det skriver AFP med hänvisning till en ny rapport från den ideella kampanjorganisationen Global Witness.

Bland de 300 miljoner människor som befaras ha utsatts för höga halter finns runt 100 miljoner barn och äldre.

Marknära ozon kan orsaka bland annat andningsbesvär och skador på lungorna.

Rapporten visar att människor ”tvingas leva under mycket farliga förhållanden till följd av vårt beroende av fossila bränslen”, säger organisationens chef Flossie Boyd.

Omni förklararSkolor, elnät och vård – så klarar Sverige en ihållande värmebölja

Omni Mer
Många utsattes för halter som överstiger de rekommenderade gränsvärdena
AFP  · Ofta betalvägg
EU: 2023 dog 63 000 människor på grund av ozonföroreningar
pressmeddelande · globalwitness.org
Global Witness
bakgrund · globalwitness.org
bakgrund
 
Marknära ozon
Wikipedia (sv)
Marknära ozon (även kallat markozon eller troposfäriskt ozon) är ozon nära jordytan. I stratosfären, över tio kilometers höjd, skyddar ozon mot solens farliga ultravioletta strålar, men det är skadligt för växter och djur som lever i den lägsta delen av atmosfären (troposfären). Det hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växter, och reagerar med slemhinnorna i luftvägarna hos djur. Marknära ozon bildas bland annat när solljuset möter bilavgaser. Det alstras också i kopieringsapparater. Marknära ozon är en växthusgas.
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen