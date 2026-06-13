Två mobiler och en app – så rundas Kremls övervakning

Användningen av VPN-tjänster har fullkomligt exploderat i Ryssland sedan regimen infört allt fler begränsningar av internet, rapporterar Reuters. Bara i mars gjordes 9,2 miljoner nedladdningar av VPN-tjänster i Google play store.

Den 41-åriga inredningsdesignern Irina är en av dem som har satt i system att runda Kremls digitala järnridå. Hon har två telefoner – en där hon använder den statskontrollerade appen Max och en där hon använder VPN för att komma åt appar och sajter som är nedsläckta i Ryssland. Visst är det sjukt störigt, men hur ska man annars göra, frågar hon sig.

– Man vänjer sig och tillbringar sina dagar med att slå på och av VPN, växla mellan meddelandetjänster och växla mellan olika virtuella länder eller telefoner för att använda de appar och webbplatser man behöver, säger Irina till Reuters.