Donald Trump applåderar efter att ha delat ut medaljer till flera amerikanska techprofiler, däribland Googles medgrundare Sergey Brin, Nvidias vd Jensen Huang, Elon Musk, AMD:s vd Lisa Su och Dells vd Michael Dell, vid en ceremoni i Washington den 8 oktober.

Med undantag för Elon Musk har ingen av de mest inflytelserika techledarna kommenterat valresultatet i USA än, rapporterar AFP.

Desto mer friskt pratas det från demokratiskt håll. Redan har hot hörts om att kalla techchefer till kongressförhör.

I ett inlägg på sociala medier skriver senatorn Ed Markey att techledarna kommer att behöva ”plantera nya skogar” för alla kallelser till förhör som ska skrivas ut.

Senatorn Richard Blumenthal har krävt att Apple, Meta, Nvidia, Google, Amazon och Microsoft frivilligt ska lämna ut dokument om donationer till Trumps nya balsal i Vita huset.

Om bolagen inte går med på kravet kan Demokraterna tvinga dem att lämna ut dokumenten när partiet formellt tar kontroll över kongressen i januari, skriver Reuters.