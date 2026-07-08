Uppgifter: 200 franska soldater kan placeras i Boden
Omkring 200 franska soldater kan placeras i Boden när Frankrike ansluter till den svenskledda Natoinsatsen FLF Finland. Det rapporterar SVT Nyheter.
Beslutet kan fattas under dagens möte mellan president Emmanuel Macron och statsminister Ulf Kristersson (M) i Ankara.
Försvarsmakten beskriver FLF Finland som en central del av Natos försvarsförmåga på Nordkalotten, längs alliansens östra gräns mot Ryssland.
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