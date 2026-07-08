ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild: Värnpliktiga uppställda i en korridor på Norrbottens regemente, I19, i Boden. (Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Natomötet i Turkiet

Uppgifter: 200 franska soldater kan placeras i Boden

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Omkring 200 franska soldater kan placeras i Boden när Frankrike ansluter till den svenskledda Natoinsatsen FLF Finland. Det rapporterar SVT Nyheter.

Beslutet kan fattas under dagens möte mellan president Emmanuel Macron och statsminister Ulf Kristersson (M) i Ankara.

Försvarsmakten beskriver FLF Finland som en central del av Natos försvarsförmåga på Nordkalotten, längs alliansens östra gräns mot Ryssland.

Omni förklararSlut på ”daddy”: Nu ska Nato bevisa att man klarar sig utan USA

Omni Mer
Frankrike har tidigare meddelat att de vill bidra till FLF Finland
Sveriges Television
Svensk trupp ställs under Natobefäl inom ramen för FLF Finland (5 juni)
www.regeringen.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Natomötet i TurkietBodenUlf KristerssonNatoEmmanuel MacronFörsvarsmaktenFinlandRyssland