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Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är det 14-punktsavtal som har slutits mellan Iran och USA. (Vahid Salemi/AP/TT, Isabel Infantes/AP/TT)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Uppgifter: Här är punkterna i USA:s och Irans avtal

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är ett utkast på det 14-punktsavtal som Iran och USA formellt ska skriva under på fredag.

Den första punkten i avtalet fastslår att länderna och deras allierade omedelbart avslutar kriget på alla fronter – inklusive Libanon, som Israel har attackerat i syfte att slå ut terrorgruppen Hizbollah.

I punkt fyra respektive fem enas länderna om att USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar och att Iran ska öppna Hormuzsundet för internationell trafik.

I de övriga punkterna fastslås andra delar av avtalet som flera medier tidigare har rapporterat om genom källor. Det gäller bland annat en investeringsfond på cirka 300 miljarder dollar – motsvarande runt 2 800 miljarder kronor – som ska etableras för att rehabilitera den iranska ekonomin.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

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Här finns samtliga 14 punkter i sin helhet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Uppgifter: Fonden har redan dragit in 150 miljarder dollar (16 juni)
Reuters  · Ofta betalvägg
Avtalet ifrågasätts – experter varnar för bluff (16 juni)
www.tv4.se
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