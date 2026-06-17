Uppgifter: Här är punkterna i USA:s och Irans avtal
Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är ett utkast på det 14-punktsavtal som Iran och USA formellt ska skriva under på fredag.
Den första punkten i avtalet fastslår att länderna och deras allierade omedelbart avslutar kriget på alla fronter – inklusive Libanon, som Israel har attackerat i syfte att slå ut terrorgruppen Hizbollah.
I punkt fyra respektive fem enas länderna om att USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar och att Iran ska öppna Hormuzsundet för internationell trafik.
I de övriga punkterna fastslås andra delar av avtalet som flera medier tidigare har rapporterat om genom källor. Det gäller bland annat en investeringsfond på cirka 300 miljarder dollar – motsvarande runt 2 800 miljarder kronor – som ska etableras för att rehabilitera den iranska ekonomin.