Uppgifter: Här är punkterna i USA:s och Irans avtal

Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är det 14-punktsavtal som har slutits mellan Iran och USA.

Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är ett utkast på det 14-punktsavtal som Iran och USA formellt ska skriva under på fredag.

Den första punkten i avtalet fastslår att länderna och deras allierade omedelbart avslutar kriget på alla fronter – inklusive Libanon, som Israel har attackerat i syfte att slå ut terrorgruppen Hizbollah.

I punkt fyra respektive fem enas länderna om att USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar och att Iran ska öppna Hormuzsundet för internationell trafik.

I de övriga punkterna fastslås andra delar av avtalet som flera medier tidigare har rapporterat om genom källor. Det gäller bland annat en investeringsfond på cirka 300 miljarder dollar – motsvarande runt 2 800 miljarder kronor – som ska etableras för att rehabilitera den iranska ekonomin.